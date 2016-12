Mueren los 92 pasajeros de un avión militar ruso al estrellarse en el Mar Negro

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha confirmado este domingo que no hay supervivientes en el siniestro del avión militar ruso Tupolev Tu-154, que se ha estrellado en el mar Negro cerca de la localidad de Sochi con 92 personas a bordo. "La zona del siniestro del avión Tu-154 ha quedado delimitada. No se han visto supervivientes", ha asegurado en un comunicado el ministro de Defensa.



El avión se ha siniestrado en el mar Negro poco después de despegar desde la localidad de Sochi, en la que había hecho escala para continuar vuelo con destino hacia una base rusa en Latakia, en Siria, según ha informado la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que se han encontrado los restos de la aeronave cerca de la costa del mar Negro en Sochi, a una profundidad de entre 50 y 70 metros.



"A 1,5 kilómetros de la costa del mar Negro a una profundidad de 50-70 metros fueron hallados los fragmentos del cuerpo del avión Tu-154 del Ministerio de Defensa ruso", ha asegurado en un comunicado el Ministerio de Defensa. En un primer momento, el Ministerio de Defensa ha publicado una lista en su página web con los datos de 93 personas pero, posteriormente, ha confirmado que el avión llevaba a 92 personas a bordo.







Se trata de 84 pasajeros, incluidos ocho militares, dos funcionarios, nueve periodistas, 64 integrantes del coro militar Alexandrov del Ejército ruso, y la defensora de DDHH y activista humanitaria Elizaveta Glinka, más conocida en Rusia como 'doctora Liza', además de ocho tripulantes. También conocida como doctora Liza, Glinka es directora de la organización internacional Ayuda Justa y miembro del Consejo Presidencial ruso.



Sobre las causas del siniestro, una fuente de las fuerzas de seguridad rusas ha dicho a RIA Nóvosti que el avión podría haberse siniestrado por un fallo técnico o por un error de pilotaje. "Entre las principales versiones de las causas de la catástrofe del avión Tu-154 figura el fallo técnico de la aeronave y un error de pilotaje", ha explicado la fuente.





The President has instructed @MedvedevRussiaE to form and head a state commission on the crash of Tu-154 in Sochi https://t.co/Kg3PYX0M1Y