Al menos 35 muertos en un ataque en un club de Estambul

Tres personas vestidas de Papá Noel entraron hoy en una discoteca famosa de Estambul y abrieron fuego contra los clientes, causando al menos 35 muertos y 40 heridos.



El ataque tuvo lugar en el club Reina, situado en la orilla del Bósforo, un conocido lugar de ocio de la sociedad de Estambul.



El gobernador de Estambul, Vasip Sahin, declaró a la prensa que el ataque ha dejado 35 muertos y 40 heridos, informó la cadena NTV.



El diario británico The Mirror informa de al menos 50 heridos.



Los atacantes abrieron fuego con armas automáticas de manera indiscriminada desde la puerta del local, en el que se hallaban unas 800 personas celebrando la nochevieja, y causaron la muerte de un policía y un civil.





VIDEO ! Shooting attack on the Reina bar, in #Istanbul, #Turkey. Many casualties reported. pic.twitter.com/de58HHuBQB