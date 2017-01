Un segundo tiroteo lleva el caos al aeropuerto de Florida

Después de que al menos cinco personas murieran hoy en un tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, se ha producido un nuevo tiroteo en la zona del garaje del aeródromo del sur de Florida, según la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés).



El presunto responsable del primer tiroteo ha sido identificado por las autoridades como Esteban Santiago, según varias fuentes que confirman que el sospechoso portaba una identificación militar. Fuentes citadas por CBS News han confirmado que Santiago sería el hombre que está bajo custodia de las fuerzas de seguridad tras los disparos. La cadena ha asegurado que este sospechoso es natural de Nueva Jersey.



Por lo que respecta al segund tiroteo, los disparos, informó el canal Fox News, se registraron en el garaje situado entre los terminales 1 y 2 del aeródromo del sur de Florida, y el autor de los mismos no ha sido detenido.



Este nuevo tiroteo se produce después de que la alcaldesa del citado condado, Barbara Shareif, asegurase que no hay pruebas de que el autor de los disparos, ya detenido por las autoridades, haya "actuado en complicidad con otros". El aeropuerto, no obstante, indicó a través de Twitter de que hay un "tirador activo" en el aeropuerto, instalaciones que han sido "cerradas".



Aunque la Oficina del Alguacil del Condado de Broward, donde se asienta Fort Lauderdale, solo confirmó la muerte de "varias personas", la cadena de televisión CNN señala que hay al menos cinco víctimas mortales, mientras que los heridos, según datos oficiales, son ocho.



El tiroteo se produjo a las 12.55 hora local (17.55 GMT) en la zona de recogida de equipajes de la terminal 2, donde el autor fue reducido por agentes y se encuentra detenido.



La citada terminal ha sido desalojada, así como las zonas próximas a las puertas D4 y D5 del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, al norte del Miami. Los primeros instantes tras el tiroteo han dejado escenas de pánico, como se aprecia en el siguiente vídeo.



Atención: el vídeo contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad.







Canales de televisión locales mostraron imágenes en las que se ve a agentes de policía parapetados ante el inicio de este nuevo tiroteo, que llevó a docenas de personas que estaban en las pistas a correr para buscar refugio.



Aunque en un primer momento se mantuvo la actividad en el aeropuerto, desde donde despegaron aviones, finalmente las autoridades ordenaron la suspensión de su funcionamiento, mientras que en los cercanos aeródromo y puerto de Miami aumentaron las medidas de vigilancia.



Imágenes de televisión muestran el desalojo de cientos de pasajeros y empleados a la pista del aeropuerto, así como la presencia de la Policía y ambulancias.







"Se han realizado disparos. Todo el mundo corre", ha escrito en la misma red social el exportavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer, que se encontraba en las instalaciones. "Todo parece en calma ahora, pero la Policía no nos deja salir, al menos en la zona en la que estoy", ha asegurado Fleischer, que asegura que la Policía ha informado de cinco víctimas mortales.





The police said there is one shooter and five victims. „ Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017

Otro testigo, Gene Messina, ha contado a la CNN que presenció los primeros momentos de la evacuación inmediatamente después de aterrizar. "", ha relatado.El presidente electo, Donald Trump, dijo a través de Twitter que sigue de cerca la "terrible situación en Florida" y habló con el gobernador del estado, Rick Scott, que se está trasladando al aeropuerto de Fort Lauderdale para ser informado de lo sucedido.