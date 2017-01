Trump: "Conmigo, Rusia respetará más a EEUU"

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, aseguró este sábado que cuando llegue a la Casa Blanca Rusia respetará a Estados Unidos "mucho más" que ahora, e hizo votos para que haya "buenas relaciones" entre los dos países.



Trump abordó el tema en una serie de mensajes por la red Twitter que difundió a continuación de otra cadena anterior vinculada con los informes de inteligencia que ha recibido acerca del ciberataque ruso que hubo durante las pasadas elecciones presidenciales.





have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and....