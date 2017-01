Al menos cuatro muertos al ser arrollados por un camión en un atentado en Jerusalén

Al menos cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas en un atropello con un camión supuestamente intencionado contra un grupo de soldados en Jerusalén Este, confirmó la Estrella de David Roja (equivalente a la Cruz Roja), según medios locales.



Un camión ha arrollado a varias personas que esperaban a un autobús frente a un cuartel militar en el barrio de Talpiot, según han informado fuentes policiales al diario 'The Times of Israel'.



Al menos 15 viandantes resultaron heridos y quedaron atrapados debajo del vehículo tras el suceso ocurrido cerca del asentamiento israelí de Armón Hanatziv, añadieron los equipos de emergencia.



El conductor del camión ha sido "neutralizado", según han informado los medios israelíes, citando fuentes policiales. Las primeras imágenes del incidente muestran que el cristal de la cabina del camión ha recibido al menos ocho disparos, la mayoría concentrados en el asiento del conductor.



El portavoz de la Policía israelí, Micky Rosenfeld, ha descrito el incidente como un "ataque terrorista" y ha confirmado que la zona ha sido acordonada.





Truck that carried out ramming attack in Jerusalem armon hanatziv neighborhood. Injured taken to hospital. Terrorist shot. pic.twitter.com/Q2XKnfT38i