Trump: "Voy a ser el mayor productor de empleos que Dios ha creado"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que va a ser "el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca".



Trump dijo que en las próximas semanas se anunciarán "grandes noticias" sobre empresas que van a expandir sus operaciones en el país y recordó los planes dados ya a conocer por compañías como Ford.



"Creo que muchas industrias van a volver (a EE.UU.)", afirmó el magnate en una conferencia de prensa en Nueva York.

