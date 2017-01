Trump responde a las protestas: "¿Por qué esas personas no votaron?"

El presidente de EEUU, Donald Trump, respondió hoy en Twitter a las multitudinarias marchas en su contra celebradas este sábado en muchas ciudades del país y se preguntó al respecto: "¿Por qué esas personas no votaron?".



"Vi las protestas de ayer, pero bajo la impresión de que acabamos de tener una elección. ¿Por qué esas personas no votaron?", sostuvo Trump en su cuenta personal de Twitter, que sigue usando pese a que también cuenta con la oficial asignada al presidente (@POTUS).





Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017

Trump señaló, además, en su tuit que las celebridades que arroparon y asistieron a esas marchas, entre ellas, las actrices Scarlett Johanson, Ashley Judd y América Ferrera, y el cineasta Michael Moore, "dañaron gravemente la causa".No obstante, en otro tuit posterior, Trump enfatizó quede la democracia estadounidense."Aunque no esté siempre de acuerdo, reconozco los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista", añadió el mandatario.Las denominadaspara enviar un mensaje de resistencia contra la Presidencia de Trump en 670 ciudades del país, con una asistencia de más de un millón de personas en total, y en otras 70 de todo el mundo., con más de medio millón de manifestantes, y se convirtió en una de las concentraciones más masivas vividas nunca en la capital estadounidense.Sin cifras oficiales para comparar, los datos del metro de Washington sí muestran que hubo muchos más usuarios en la mañana del sábado para acudir a la marcha que los que viajaron en ese transporte el viernes para asistir a laAdemás, las fotos aéreas tomadas del National Mall el sábado durante las marchas muestranTrump dijo que, al explicar que la multitud asistente a los actos de su investidura "parecía" englobar a entre un millón y 1,5 millones de personas, y que los medios mostraron imágenes y fotos de "un terreno donde prácticamente no había nadie".Poco después de las declaraciones de Trump,ha acusado este domingo a los principales medios de comunicación de Estados Unidos de intentar deslegitimar al presidente de Estados Unidos.En sucesivas comparecencias en Fox News y NBC, Reince Preibus y Kellyann Conway han defendido las acusaciones vertidas ayer contra la prensa por el secretario de Comunicación de la Casa Blanca, Sean Spicer, porConway, en este sentido, dedicó su tiempo en el programa Meet the Press a restar importancia al poder de convocatoria de Trump en la inauguración para destacar en su lugar la victoria del presidente en los comicios de noviembre y el apoyo que recibió de las votantes en las urnas.Cuando el presentador de la NBC, Chuck Todd, preguntó a Conway por qué el secretario de Comunicación de la Casa Blanca compareció anoche sin admitir preguntas solo para-- Spicer declaró que había sido la investidura más abarrotada de la historia -- , Conway criticó el "excesivo dramatismo" del entrevistador y declaró que Spicer se limitó a proporcionar "hechos alternativos".Por su parte, Priebus, ya en Fox News, indicó que"con uñas y dientes" en el momento en que perciba que difunden falsas noticias sobre el presidente o la administración."Desde el día uno, los medios de comunicación han intentado deslegitimar las elecciones, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Están obsesionados", ha avisado Priebus.