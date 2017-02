Voces valencianas en una América ´sacudida´ por Trump

Cinco valencianos que viven en el país norteamericano o tienen lazos familiares allí relatan a Levante-EMV el ambiente que se vive tras la llegada al poder del magnate de los hoteles. La mayoría destaca que la situación se está enrareciendo, aunque una de las voces consultadas no duda a la hora de mostrar su apoyo al 45.º presidente de los Estados Unidos. Éste es su relato.

Considerada como la «tierra de las oportunidades», América es hoy un país dividido. Sacudido. En constante tensión. Donald J. Trump se convirtió el pasado 20 de enero en el 45.º presidente de la nación después de una campaña marcada por un discurso de tintes populistas y xenófobos „sigue defendiendo que construirá el muro con México„ que ha exaltado y movilizado al ciudadano de clase media. Desde su proclamación, no ha dudado a la hora de «tomar los mandos» del Gobierno y sus polémicas decisiones „con el veto antimusulmán a la cabeza„ han movilizado a gran parte de la población. Figuras como la fotógrafa Munira Ahmed se han convertido en símbolos de resistencia contra el Ejecutivo.

Día tras día las informaciones sobre Estados Unidos se suceden en los informativos y la pregunta es ¿cuál es la situación real en el país? Para poder responder, este diario ha pulsado la opinión de cinco residentes en Norteamérica que tienen lazos con España. Éste es su relato.

La valenciana Julia Francés es profesora de español en la Rutgers University (Nueva Jersey). Lleva viviendo casi 28 años en EE UU y nunca ha experimentado «una sensación tan alarmante como la que se vive en estos momentos». Apunta que «la gente está revolucionada. Se han abierto páginas de Facebook donde se están organizando grupos antiTrump y en apoyo de las minorías. Mucha gente tiene miedo a ser deportada, pero están sacando fuerzas para luchar...», explica. «De lo único que se habla en las calles, en las tiendas, en los trabajos es de Trump y de las locuras que está haciendo. Una de mis compañeras es musulmana y está muy preocupada e indignada, pues se está creando un ambiente antiminorías que se corta con un cuchillo. También tengo un amigo gay que me contó que parece ser que podrían estar cambiando las leyes para que se pueda discriminar a este colectivo en la aopción de hijos, por ejemplo. Trump quiere hacer una "América blanca" otra vez y está generando un sentimiento de odio. Espero que alguien le pare el carro», apostilla.

Una capital «de luto»

Danny Lledó regenta un restaurante en la capital. Su padre nació en España y tiene la doble nacionalidad. «Crecí con las ideas republicanas, pero no puedo creer lo que está ocurriendo, cómo el Gobierno se está metiendo en temas sociales. Las protestas no paran tras cada acto de la Administración. Mucha gente habla de lo que puede pasar, pero nadie lo sabe. La ciudad en la que vivo apoyó de forma mayoritaria a Hillary Clinton (97 %) y estuvo de luto todo un mes, los negocios bajaron. No sé lo que puede ocurrir en el futuro».

Guillermo Barreira es cineasta. Actualmente se encuentra en Valencia, pero tiene pensado volver a vivir en Estados Unidos en breve, donde sí se encuentra su mujer. «Hablo con ella todos los días y me cuenta que hay un ambiente muy crispado en la calle. La gente está agresiva y se siente la violencia. Parece como si se hubiera ocultado el racismo por obligación y ahora es "legal"». Barreira también defiende que «todo lo que está ocurriendo con las decisiones tomadas por Donald Trump hace que la gente que no le apoya se sienta incómoda y reaccione. Mi mujer vive en Nueva York y al ser una ciudad tan policial no se registran sucesos así como así, por eso siempre se habla de protestas, no se llega a mayores».

La visión de Juan Sepúlveda tiene una perspectiva diferente: trabaja como editor de cómics en Montreal (Canadá), un país que comparte continente con los Estados Unidos, pero que sí se ha mostrado a favor de la llegada de refugiados. Confirma que en la nación presidida por Justin Trudeau «hay mucha indignación y rabia. Canadá es un lugar de inmigrantes que ha acogido a personas de todo el mundo. Por ello, los cambios introducidos en la política de inmigración estadounidense resultan incomprensibles». Sepúlveda también expuso que «el cierre de fronteras para ciudadanos de determinados países se percibe como un paso atrás. Es hacer pagar a "justos por pecadores"». A su vez, comentó que «yo trabajo para una empresa estadounidense y muchos de mis compañeros son iraníes. Están todos muy preocupados e indignados. Para muchos viajar allí formaba parte de su trabajo. Otros tienen familiares en Estados Unidos y temen no poder ir a visitarlos».

«Un hombre de gran experiencia»

José Alberto Sanchis es el presidente de la Casa de Valencia en Washington. Llegó a EE UU hace 33 años y su opinión sobre lo que ocurre en el país es la más positiva: «La mayoría de los norteamericanos están esperanzados porque hay un presidente que no piensa en la clase política establecida». Consultado sobre el veto comenta que «no sé de dónde sale que la Orden Ejecutiva es un veto antimusulmán. Es cierto que a los siete países a los que se les ha suspendido la posibilidad de entrar son mayoritariamente musulmanes. Seguramente se les unirán otros y algunos saldrán de la lista. Fue precisamente Obama quien identificó a estos países como los más problemáticos en la lucha contra ISIS».

Cinco testimonios que muestran lo ocurrido en EE UU. Un país «sacudido» por Donald J. Trump.