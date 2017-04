Francia decide en las urnas el futuro de Europa

Francia vota hoy en unas elecciones que decidirán el futuro de Europa. Los colegios electorales abrieron hoy a las 8.00 horas (6.00 GMT) para la primera vuelta de los comicios presidenciales, que se presentan como las más inciertas de los últimos años. Hasta las doce del mediodía, el dato de participación llegaba al 28,54%.. En 2012 a esa misma hora había votado el 28,29 %, en unos comicios que acabaron con una fuerte participación de casi el 80 %.

El socioliberal Emmanuel Macron, la ultraderechista Marine Le Pen, el conservador François Fillon y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon parten con opciones de clasificarse para la segunda ronda del próximo 7 de mayo, en estos comicios en los que participan 11 candidatos.

Junto con los colegios de los territorios de ultramar, que habían abierto con antelación, son 66.500 los despachos de voto en los que los 45,67 millones de electores franceses censados podrán depositar su sufragio.

El presidente de Francia, François Hollande, votó sobre las 10.00h de la mañana en su feudo electoral de Tulle, ocalidad de la que fue alcalde entre 2011 y 2008, y donde cuenta con un fuerte arraigo popular.

Hollande anunció el 1 de diciembre que no tenía intención de concurrir a las urnas para obtener un nuevo mandato, lastrado por sus fuertes índices de impopularidad. "Soy consciente de los riesgos que conllevaría mi candidatura, que no reúne todos los consensos. He decidido no ser candidato a la elección presidencial, he decidido no renovar mi mandato".



Las elecciones francesas, las más reñidas de los últimos años. Agencia ATLAS | EFE

Su correligionario y candidato presidencial por el Partido Socialista, Benoît Hamon, que según las encuestas se perfila como el gran derrotado de las elecciones cuya primera vuelta se celebra hoy, votó prácticamente a la misma hora que Hollande en Trappes, en la periferia de París.

El candidato socioliberal Emmanuel Macron, favorito en los sondeos, votaba poco después acompañado de su mujer en la localidad de Le Touquet, en la costa atlántica del país, donde tiene una casa familiar. Vestido con traje y corbata, con el semblante distendido, el candidato se vio obligado a esperar varios minutos en la cola ante la fuerte afluencia de público que se registraba en la mesa electoral pasadas las 10.30 horas (08.30 GMT).

Se da la circunstancia de que la estancia del Ayuntamiento de Le Touquet donde ejerció su derecho es la misma en la que hace diez años se casó con Brigitte, su exprofesora 25 años mayor que él. Fue ella quien depositó primero el voto en medio de una gran expectación mediática y de curiosos, antes de que el candidato hiciera lo propio.

Macron y Le Pen, los favoritos, depositan su voto en los comicios. REUTERS

La candidata ultraderechista Marine Le Pen ejerció su derecho al voto en su feudo electoral de Hénin-Beaumont, en el norte del país, donde también tiene previsto seguir toda la jornada.

Acompañada del alcalde de la ciudad, Steeve Briois, también del Frente Nacional (FN), Le Pen emitió el voto en medio de una gran expectación mediática.La candidata no estuvo acompañada de su pareja, el también eurodiputado Louis Alliot, que es concejal de Perpiñán (sur).

Unas elecciones bajo la sombra del terrorismo



La jornada electoral se desarrolla en medio de importantes medidas de seguridad, tras el atentado que el pasado jueves costó la vida a un policía en los Campos Elíseos de París, dos días después de que las autoridades impidieran otro contra la campaña electoral con el arresto de dos personas en Marsella.

Unos 50.000 agentes de policía y gendarmería y 7.000 militares están desplegados como refuerzo de seguridad durante las presidenciales, las primeras que se celebran en Francia bajo el estado de emergencia.

Decretado tras los atentados de París y Saint-Denis del 13 de noviembre de 2015, ese estado permite al Ejecutivo efectuar determinadas acciones sin autorización judicial.

Las elecciones presidenciales francesas nunca habían tenido tantos candidatos con opciones de pasar a la segunda vuelta. Foto: EFE

El control se incrementará en la entrada de los colegios electorales, al que solo podrán acceder quienes estén inscritos en las listas, lo que evitará la imagen de ciudadanos que acudan en familia a depositar su papeleta.

Los sondeos publicados en las últimas semanas indican que Macron y Le Pen pasarán a la segunda vuelta.

Pero su ventaja sobre Fillon y Mélenchon se ha ido reduciendo en los días previos a la jornada de reflexión, por lo que entra dentro de lo que los expertos consideran que es el margen de error de sus estudios.

Los colegios estarán abiertos hasta las 19.00 horas (17.00 GMT) en la mayor parte de las ciudades y una hora más tarde en las de mayor tamaño.

Al mediodía (10.00 GMT) se conocerán los primeros resultados de participación, que serán actualizados por el Ministerio del Interior a las 17.00 horas (15.00 GMT).