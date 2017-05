Elecciones en Francia: La Justicia gala investiga el pirateo contra Macron

La Justicia francesa investiga el pirateo sufrido por el movimiento En Marcha del candidato socioliberal a la presidencia Emmanuel Macron, y que dio lugar a la filtración en las redes de informaciones internas, confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales.

La investigación se ha abierto por "acceso fraudulento a un sistema de tratamiento automatizado de datos" y "afrenta contra el secreto de la correspondencia".

Las pesquisas se iniciaron en la mañana del sábado, pocas horas después de que se tuviera conocimiento de las filtraciones, y de ellas se encargan, según los medios franceses, la Brigada de Investigaciones sobre los Fraudes a los Sistemas de Información (BEFTI).

En Marcha denunció el viernes por la noche que los archivos sustraídos (como emails, documentos contables o contratos) "fueron obtenidos hace varias semanas gracias al pirateo de direcciones de correo personales y profesionales de responsables del movimiento".

Los autores del pirateo, según el movimiento que exministro de Economía Macron creó hace un año, hicieron circular documentos falsos junto a los auténticos para "sembrar la duda y la desinformación" e intentar desestabilizar el desarrollo de las presidenciales.

La Comisión Nacional de Control de la Campaña Presidencial (CNCCEP) pidió el sábado a los medios de comunicación no informar sobre esos documentos internos y recordó que "la difusión de informaciones falsas es susceptible de ser constitutiva de delito, especialmente penal".

Las consecuencias penales de difundir los documentos

La Comisión Nacional de Control de la Campaña Electoral (CNCCE) en Francia advirtió este sábado a la prensa local de que la difusión de la información obtenida mediante el ciberataque sufrido por el equipo de campaña de Macron es punible por la vía penal.

"La Comisión subraya que la difusión o la redifusión de tales datos, obtenidos fraudulentamente, y los cuales pueden haber sido mezclados, con toda verosimilitud, con informaciones falsas, es susceptible de recibir una clasificación penal por varios títulos y implicar la responsabilidad de sus autores", ha prevenido en un comunicado.

En este sentido, tras recordar que la filtración se ha producido en víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrenta a Macron con la ultraderechista Marine Le Pen, ha pedido "a los medios, pero también a todos los ciudadanos, que den muestra de responsabilidad y no difundan estos contenidos, con el fin de no alterar la sinceridad del voto, no infringir las prohibiciones dictadas por la ley y no exponerse a la comisión de infracciones penales".

El pasado 26 de abril, "En Marcha" confirmó haber sido objeto de al menos cinco ciberataques realizados por "profesionales" y atribuidos al mismo grupo de piratas rusos, Pawn Storm, al que se responsabilizó de las filtraciones de correos de la campaña de la candidata demócrata en las elecciones estadounidenses de noviembre pasado, Hillary Clinton.

El movimiento político de Macron explicó que la empresa de seguridad informática Trend Micro les comunicó elementos de un informe en los que trató de identificar los objetivos de Pawn Strom.

Desde enero, señalaron entonces, han sufrido intentos para el robo de datos personales o de identificación a través del envío de correos fraudulentos que también tenían como objetivo infectar ordenadores.