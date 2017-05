El Partido Socialista inicia los trámites para expulsar a Valls

El Partido Socialista ha iniciado este miércoles el procedimiento para excluir al ex primer ministro Manuel Valls de sus filas después de que éste expresara su deseo de presentarse a las legislativas con el movimiento del nuevo presidente del país, Emmanuel Macron.

Así lo ha anunciado el primer secretario del partido, Jean-Christophe Cambadélis. "Está en curso un procedimiento", ha indicado en declaraciones en 'Beur FM', aclarando que el caso de Valls ha sido remitido a "la comisión de conflictos" del partido.

"El Partido Socialista no es como el Frente Nacional, como ¡En Marcha! o Francia Insumisa: no es el jefe quien decide expulsar, hay procedimientos", ha sostenido Cambadélis.

El anuncio del líder de los socialistas se produce después de que este miércoles el responsable de las candidaturas de cara a las legislativas de ¡En Marcha!, ahora rebautizado La República en Marcha, haya indicado que actualmente Valls "no cumple los criterios de aceptación" para ser nombrado candidato.

Según Jean-Paul Delevoye, el ex primer ministro no cumple con el criterio de "ser afiliado" de la formación. "Los que quieren inscribirse deben respetar todos los criterios. Si no lo hacen, no pueden estar dentro y, en ese caso, nosotros elegimos otro candidato", ha señalado en Europe 1.

"Nosotros no vemos oportuno para el movimiento ¡En Marcha! aceptar la candidatura de Manuel Valls", ha explicado. "No tenemos una vocación de reciclaje. Tenemos vocación de construir una nueva oferta para el ciudadano", ha subrayado. A pesar de todo, Delevoye ha admitido que la oferta de Valls representa una "forma de coraje político y de autenticidad".



Propuesta socialista



Cambadélis ha propuesto hacer frente común contra el Frente Nacional en aquellas circunscripciones donde el partido de Marine Le Pen obtuvo más del 60 por ciento de los votos en las presidenciales.

"Propongo una candidatura común con ¡En Marcha! o Francia Insumisa donde el Frente Nacional obtuvo el 60 por ciento en las presidenciales", ha indicado el líder del PS, que ha precisado que el partido presentará un "60 por ciento de candidatos nuevos" a las legislativas del 11 y 18 de junio.



Hamon anuncia su propio movimiento de izquierdas



En otro orden de cosas, el excandidato socialista a las presidenciales, Benoît Hamon, anunció este miércoles que el 1 de julio, tras la celebración de las elecciones legislativas de junio, creará su propio movimiento para "regenerar la izquierda", pero que ello no implica que vaya a abandonar el partido.

Hamon, que obtuvo sólo el 6 % de los votos en la primera vuelta de las presidenciales, señaló en una entrevista con la emisora 'France Inter' que su movimiento tendrá el objetivo de "reconstruir una izquierda inventiva que supere las etiquetas políticas".

"Seguiré defendiendo las ideas que llevaba en mi campaña sobre la ecología o la renta universal, puesto que serán fecundas", explicó Hamon, que ayer vio cómo el Partido Socialista (PS) aparcaba algunas de esas propuestas en su reunión para preparar la campaña de las legislativas.

El excandidato, representante del ala izquierda de la formación, matizó sin embargo que su movimiento para regenerar la izquierda estará "más allá de los partidos", por lo que reiteró que no abandonará el PS.

Precisamente, el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon tendió hoy la mano a Hamon en otra entrevista a unirse a su movimiento, aunque le exigió para ello "romper" antes sus vínculos con el Partido Socialista.