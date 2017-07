Irak anuncia la liberación de Mosul tras derrotar al Estado Islámico

El primer ministro de Irak, Haidar al Abadi, llegó este domingo a la ciudad "liberada" de Mosul y felicitó a los combatientes y al pueblo iraquí por la "gran victoria lograda" ante los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).



Según indicó la oficina de información del jefe de Gobierno en un tuit de su cuenta oficial, "el primero ministro, Haidar al Abadi, llegó a la ciudad liberada de Mosul y felicitó a los combatientes heroicos y al pueblo iraquí por la gran victoria lograda".



Se espera que Al Abadi anuncie la derrota final del EI en las próximas horas, después de que varios responsables militares aseguraran desde ayer que el fin de los extremistas era inminente.





PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A