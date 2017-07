Trump afirma que no es necesario un muro para toda la frontera con México

El presidente de EE.UU., Donald Trump, cree que no es necesario un muro que cubra toda la frontera con México, sino que bastará con erigir una barrera física en "entre 700 a 900 millas" (1.226 a 1.448 kilómetros) de las más de 2.000 millas (3.218 kilómetros) que separan a ambos países.

"Es una frontera de 2.000 millas, pero no es necesario tener 2.000 millas de muro, porque tenemos muchas barreras naturales", dijo Trump en unas declaraciones a la prensa este miércoles en el Air Force One y cuya difusión autorizó hoy la Casa Blanca. "No hace falta eso, pero sí harán falta entre 700 y 900 millas", añadió el mandatario.



Reforma migratoria

El presidente de Estados Unidos también aseguró que le gustaría aprobar una reforma migratoria pero consideró que el país no está preparado aún.

"Entiendo muy bien la situación. Lo que me gustaría hacer es un plan integral de inmigración. Pero nuestro país y las fuerzas políticas aún no están listas" para ello, explicó Trump en unas declaraciones este miércoles a bordo del Air Force One, cuya difusión autorizó hoy la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump suponen un cambio de postura, pues poco después de llegar al poder, el 20 de enero pasado, defendió que era "el momento" de impulsar una reforma migratoria para arreglar el sistema de inmigración del país, en el que se calcula que residen 11 millones de indocumentados.