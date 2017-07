Tres heridos y tres atacantes muertos en un atentado terrorista en Jerusalén

Tres personas resultaron heridas, dos de ellas graves, en la Ciudad Vieja de Jerusalén en un ataque de tres terroristas palestinos, que fueron abatidos por disparos de la Policía israelí.



"Cerca de la Puerta de los Leones, abrieron fuego contra la unidades policiales que respondieron en la escena. Los tres terroristas estaban armados, fueron tiroteados y murieron", explicó un portavoz israelí, Micky Rosenfeld.



Los agresores llevaban cuchillos, una pistola y dos ametralladoras Carl Gustav, un arma fácil de fabricar y sustituir sus piezas de recambio, precisó la nota policial.



El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA, Estrella de David Roja, equivalente a la Cruz Roja) trasladó a un centro hospitalario cercano a dos heridos de gravedad por arma de fuego y un tercer leve por metralla.





Israel: U/D Clip, Dramatic moment as police officers gun down one of the terrorists involved in today's Jerusalem terror attack pic.twitter.com/EpIpGgUsfa