Trump invitaría a Putin a la Casa Blanca pero cree que ahora "no es el momento"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que invitaría a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la Casa Blanca aunque ha admitido que ahora "no es el mejor momento" para ello, según ha informado la cadena estadounidense CBS.

"No creo que este sea el mejor momento, pero la respuesta es sí. Lo haría", ha contestado Trump en una rueda de prensa desde el Air Force One al preguntarle si invitaría al líder ruso a Washington.

El mandatario estadounidense ha asegurado que lo "más fácil" sería no invitar a Putin ni tener relaciones con Rusia, pero que está a favor de mantener una comunicación abierta con el país.

"Los más fácil para mí sería deciros que nunca volveré a hablar con él y todo el mundo estaría encantado conmigo, pero debo hacer lo correcto", ha añadido.

Trump también ha señalado que si tiene la oportunidad, preguntará a Putin a quién apoyó durante las elecciones estadounidenses celebradas en 2016. "La próxima vez que esté con Putin le voy a preguntar a quién apoyaba realmente. No me creo que me apoyara a mí, con fuertes militares y fronteras", ha añadido.

Antes de su visita a Francia, el presidente de Estados Unidos aseguró en una entrevista con la cadena de televisión religiosa CBN que su relación con Putin es "muy buena" a pesar de tener ciertas diferencias de criterio en algunos asuntos, pero descartó que lo ayudara a ganar las elecciones, asegurando que para Moscú habría sido un mejor resultado la victoria de su rival, Hillary Clinton.