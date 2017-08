Maduro vuelve a detener a lo opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela volvió a detener hoy a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes estaban bajo arresto domiciliario, informaron fuentes cercanas a ambos dirigentes.



"Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos donde está ni a dónde lo llevan. (Nicolás) Maduro es responsable si algo le pasa", escribió Lilian Tintori, la esposa de López, en la red social Twitter.







12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 de agosto de 2017

#ALERTA Momento en que es sacado de su residencia el Alcalde Antonio Ledezma por la Dictadura pic.twitter.com/KK6TiEvSgm — Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) 1 de agosto de 2017

Asimismo, el diputado Richard Blanco, coordinador del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), indicó en la misma red social que el Sebin se llevó "al alcalde Ledezma" también esta madrugada.Algunos dirigentes de Voluntad Popular (VP), el partido de López, así como de ABP, la formación de Ledezma, reiteraron la información,y aseguraron desconocer el lugar al que fueron trasladados.Varios representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) difundieron en Twitter un, donde estaba bajo arresto domiciliario desde 2015, por funcionarios del Sebin que se lo llevaron en una camioneta.Una fuente cercana a López confirmó a Efe que fueron también f, donde se encontraba desde el pasado 8 de julio, casi al mismo tiempo en que se llevaban a Ledezma.Horas antes, el líder de ABP había rechazado el reto planteado por el presidente Maduro a la oposición para que se presentase a las elecciones regionales, previstas para finales de años tras dos aplazamientos."Yo no me imagino a nadie que sea leal a la lucha que ha dado el pueblo inscribiéndose, haciendo una fila india para inscribirse en ese Consejo Nacional Electoral (CNE); bastante que le aguantamos a este CNE, que protagonizó este domingo una de las estafas más burdas", dijo el alcalde en un vídeo difundido en redes sociales.acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, recibió una "medida cautelar sustitutiva de libertad" y por motivos de salud actualmente cumple el arresto desde su domicilio. Casi dos años y medio después de su detención, Ledezma no ha sido condenado.y sus abogados denunciaron que fue torturado en varias ocasiones.El, algo a lo que supuestamente se había comprometido ante una Comisión de la Verdad que gestionó su salida de la celda.