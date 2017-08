Donald Trump quiere reducir a la mitad la inmigración legal en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció hoy su respaldo a un proyecto de ley que reduciría a la mitad la inmigración legal al país a lo largo de la próxima década y eliminaría el concurso anual internacional por el que el Gobierno estadounidense sortea permisos de residencia.



"Esto representaría la reforma más significativa a nuestro sistema de inmigración en medio siglo", dijo Trump en una comparecencia desde la Casa Blanca. El proyecto de ley, presentado en febrero por dos senadores republicanos, reduciría el número de inmigrantes legales permitidos en Estados Unidos en un 40 % en el primer año y el 50 % en una década, según sus promotores.



"Se dará prioridad a los solicitantes que hablen inglés, puedan mantenerse financieramente a ellos mismos y a sus familias, y contribuyan a nuestra economía", afirmó Trump.



El mandatario opinó que la legislación ayudará a "crear un sistema de inmigración basado en el mérito" y que "reducirá la pobreza" en Estados Unidos, "aumentará los salarios y ahorrará a los contribuyentes miles de millones de dólares". También "asegurará que los inmigrantes" que puedan entrar "se integran en el país, tienen éxito y logran el sueño americano", agregó Trump.







I campaigned on creating a merit-based immigration system that protects U.S. workers & taxpayers. Watch: https://t.co/lv3ScSKnF6 #RAISEAct pic.twitter.com/zCFK5OfYnB