El Gobierno de Maduro sofoca un levantamiento militar

Un grupo de militares venezolanos se han declarado en "legítima rebeldía" contra la "tiranía" de Nicolás Maduro y han intentado tomar el Fuerte Paramacay, en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, algo que el Gobierno ha calificado de "ataque terrorista" y ha asegurado que está "totalmente controlado", pero que ha terminado al menos un hombre muerto y otro gravemente herido.



El comandante general del Ejército, el mayor general Jesús Suárez Chourio, describió lo ocurrido como un ataque "terrorista, paramilitar, mercenario pagado por la derecha y sus colaboradores, pagado por el imperio norteamericano, y ahí están detenidos, y fue dado de baja uno de ellos (muerto) y otro que fue gravemente herido".



"Un grupo de paramilitares que aprovechando las condiciones del momento nos asaltaron, pero inmediatamente fueron repelidos, fueron derrotados y estamos aquí festejando el triunfo de la patria", dijo el jefe militar en una declaración pública acompañado de un batallón de oficiales.



El ataque se produjo esta mañana local y fue dado a conocer a mediante un vídeo en el que un grupo de unos veinte hombres vestidos de militar y con armas largas acompañan a un portavoz que se identifica como "capitán Juan Caguaripano" y "comandante de la operación David Carabobo".



Una fuente militar indicó a Efe que al menos ocho de los veinte insurrectos fueron detenidos y que de ellos tres son oficiales de tropa de bajo rango, un sargento de la reserva de paracaidistas, un teniente que desertó hace tres meses de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), un miembro de la Milicia (civiles armados), y cinco civiles.



"Pero nos encontraron como un solo puño, un solo roble, unidos por la patria, nos encontraron así, y la canalla nuevamente fue derrotada, recuerden que la patria quiere estar en paz, recuerden que al FANB es la patria también", resaltó el comandante del Ejército desde una sede militar.



Suárez sostuvo que lo ocurrido no fue un alzamiento militar, sino "un ataque terrorista" y que la única "insurgencia de la patria" ocurrió hace 25 años y medio, cuando el ahora fallecido presidente Hugo Chávez saltó a la palestra dirigiendo un fallido golpe de Estado que dejó más de 30 muertos y al líder preso.





En la madrugada atacantes terroristas entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB. Varios terroristas detenidos. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 de agosto de 2017

Tentativa en Paramacay

Tensión en Venezuela

"Nos declaramos en, unidos hoy más que nunca, con el bravo pueblo de Venezuela, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro", ha dicho el antiguo capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Caguaripano."Aclaramos que esto. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Pero más aún, para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares", ha explicado Caguaripano.Caguaripano ha indicado que, la iniciativa, bautizada como '', parte de tropas de la 41ª Brigada Blindada de Valencia -"gloriosa unidad del verdadero Ejército venezolano"-, "así como de tropas activas y en reserva de todos los componentes, militares y policías, hombres y mujeres valientes amantes de la paz".No obstante, ha exhortado a "los compañeros de armas a, desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de la Fuerza Armada". "No sean la vergüenza de nuestra familia", ha pedido.También ha invitado "a todapara unirnos en esta gesta libertadora". "Que cada unidad despliegue en su fachada pancartas alusivas al (artículo) 350 (de la Constitución, que habla de la defensa de la Carta Magna) y reciban ordenada y pacíficamente a los ciudadanos", ha instado.Caguaripano ha advertido de que aquellos cuarteles y comandos "donde se registre actividad hostil contra la población civil serán considerados objetivo militar", tanto la unidad como su comandante. "Y vamos contra ellos contra todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país", ha sostenido.Por otro lado, Caguaripano ha reclamado a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana, que den por concluidas las posibles negociaciones con el Gobierno y "pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo". "", ha espetado.Así, el líder militar ha exigido al Parlamento "la" y la celebración de "elecciones generales liberes con poderes públicos independientes"."Reconozca y respete la voluntad de su pueblo de librarse de la tiranía y honre la memoria heroica de jóvenes (...) que con escudos de cartón y corazones de acero ofrecieron sus vidas para enseñar a derrocar el miedo", ha concluido.El diario venezolano 'El Nacional', ha asegurado que desde primera hora de la mañana (hora local), ha habido movimiento en el Fuerte Paramacay. El diputado opositor Marco Aurelio Quiñones, de Voluntad Popular, ha contado en Twitter que se ha producido una "".De acuerdo con la versión del rotativo local,y decenas de personas han atendido el llamamiento de Caguaripano y se han concentrado en los alrededores.Al parecer, se ha producido unen el que incluso se habrían llegado a realizar disparados, pero que no ha afectado a la población civil.El jefe del Comando Estratégico de la FANB, el almirante Remigio Ceballos, ha anunciado que hayque en estos momentos están siendo interrogados para "aportar datos".El primero en reaccionar desde el 'chavismo' ha sido el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),, según el cual se trata de "un" que no ha tenido eco en las Fuerzas Armadas, por lo que la situación estaría "totalmente controlada"."En la madrugada, atacantes terroristas entraron en el Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)", ha escrito el 'número dos' del oficialismo en su cuenta oficial de Twitter.En respuesta, "" para desplegar tropas y "garantizar la seguridad interna" que han permitido recuperar "totalmente el control del Fuerte Paramacay".Cabello ha afirmado además que hay "en el resto de las unidades militares del país" y haEl vicepresidente del PSUV ha atribuido este levantamiento militar a "mercenarios" y lo cierto es que Caguaripano es una figura controvertida para 'chavismo' y oposición por su filiación de extrema derecha.Caguaripano fue expulsado en 2014 de la GNB por su apoyo al grupo ultraderechista La Salida, que busca desahuciar a Maduro del Palacio de Miraflores. Desde entoces, está en paradero desconocido.. El único en pronunciarse ha sido el líder estudiantil Juan Requesens: "hago un llamado a no actuar igual contra lo que nosotros estamos luchando".Venezuela vive una nuevadesde el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó dos sentencias para despojar a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde 2016, y a los diputados de sus poderes.Aunque el TSJ dio marcha atrás, en abril la MUD convocóen los últimos cuatro meses y que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, lo que ha dejado un saldo de más de cien muertos y miles de detenidos.En respuesta, Maduro convocó una Asamblea Constituyente para restaurar la paz social. Este órgano constitucional, que se instaló el viernes, se sitúa por encima de los demás poderes del Estado y está formado solo por 'chavistas', lo que concede un poder absoluto al oficialismo.La MUD ha acusado a Maduro de romper el orden constitucional, algo que ha ratificado casi de forma unánime la comunidad internacional. Así, tanto los países latinoamericanos como Estados Unidos han adoptado sanciones y la UE sopesa hacer lo mismo.