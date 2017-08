Seis heridos tras atropellar un coche a una patrulla de militares cerca de París

Un vehículo atropelló hoy en la localidad de Levallois Perret, adyacente a París, a una patrulla del dispositivo antiterrorista desplegado en Francia tras los atentados de 2015 y causó seis heridos, aunque no se teme por la vida de ninguno de ellos, indicó a Efe la Prefectura.



Las autoridades están buscando el vehículo y no descartan ninguna pista por el momento sobre la motivación de su conductor, agregó. Los hechos tuvieron lugar sobre las 8.30 horas (6.30 GMT) cerca del Ayuntamiento de la localidad de la periferia oeste de París.



La Prefectura señaló que cuatro militares fueron heridos de forma ligera y otros dos de mayor gravedad, aunque su pronóstico vital no está comprometido.



Por el momento se desconoce si se trata de una acción voluntaria de motivación terrorista o de un accidente, añadió.







En declaraciones a la emisora "France Info", el alcalde de la localidad, el conservador Patrick Balkany, consideró "intolerable" la "agresión" contra los militares que calificó de "vergonzosa".



La policía francesa dedica "medios masivos" a la búsqueda del vehículo, un BMW de color negro con un único ocupante en su interior, según los primeros elementos de la investigación.







?? Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) 9 de agosto de 2017

La acción se produce cuatro días después de que un joven de 18 años tratara de penetrar con unal grito de "Alá es Grande".El agresor, que fue reducido por las fuerzas del orden, gozaba de un permiso en el hospital psiquiátrico en el que estaba internado y donde volvió a ser ingresado después de ser examinado por expertos.La Fiscalía Antiterrorista abrió, sin embargo, una investigación por "intento de asesinato sobre una persona depositaria de autoridad pública en relación con una empresa terrorista", y por "", después de que durante su detención asegurara estar en contacto con el grupo yihadista Estado Islámico (EI).