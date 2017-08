Una niña muerta y varios heridos en un atropello intencionado al este de París

Un coche se empotró esta tarde contra una pizzería en la localidad de Sept-Sorts, en las afueras de París y provocó la muerte de una niña y siete heridos, según las autoridades, que investigan si se trata de un acto voluntario y eventualmente terrorista.



El Gobierno francés, por boca del portavoz del Ministerio del Interior, se inclina por orientar la investigación fuera del ámbito del terrorismo. "No puedo decir que (la pista terrorista) sea descartada, pero no es la pista privilegiada", ha dicho Pierre-Henry Brandet, que ha señalado también que el conductor presenta un "perfil psicológico inestable".



Las autoridades no han aclarado oficialmente las motivaciones del conductor ni su identidad, si bien fuentes citadas por France 2 apuntan a que hace unos días había intentado quitarse la vida. Una fuente judicial ha asegurado a BFM TV que las primeras declaraciones del detenido "permiten descartar la pista terrorista".







First #photo for the car which deliberately rammed into a restaurant while it was crowded in east Paris. Reports of deaths/injuries #France pic.twitter.com/0wZeletxCY — Rami (@RamiAILoIah) 14 de agosto de 2017

1 killed and At least 8 people injured after car drives into a restaurant Seine-et-Marne #Paris; Driver arrested#BREAKING pic.twitter.com/GoTNGU48nW — ?? Sarwar ?? (@ferozwala) 14 de agosto de 2017

Un portavoz de la prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Seine et Marne explicó a Efe que, además de la niña fallecida, otras cinco personas queque resultaron heridas de gravedad y dos más leves.El conductor del vehículo fue, indicó el portavoz, que puntualizó que está por determinar si se trató de un acto voluntario o de un accidente.El canal de televisión "BFMTV" mostró imágenes del coche,, en el interior del establecimiento contra el que se abalanzó poco después de las 20.00 locales (18.00 GMT).