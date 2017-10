Trump lanza rollos de papel higiénico a los afectados por el huracán de Puerto Rico

El presidente de EEUU Donald Trump ha sembrado la polémica durante su visita a Puerto Rico para solidarizarse con las víctimas del huracán María, que devastó la isla a su paso por el caribe. Durante un reparto de ayuda humanitaria, a Trump se le ocurrió que la mejor forma de entregar rollos de papel higiénico era lanzándolos al aire.



En lugar de entregar los rollos en mano a los damnificados, que llevaban horas esperando ayuda, Trump decidió arrojarlos por los aires como si fueran pelotas de baloncesto. La peculiar forma de repartir ayuda ha provocado una oleada de críticas en las redes sociales, donde han acusado el magnate de falta de respeto hacia los afectados.





Wow, so many Fake News stories today. No matter what I do or say, they will not write or speak truth. The Fake News Media is out of control!