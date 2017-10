Al menos seis muertos tras un atropello y un tiroteo en Manhattan

Al menos seis personas han muerto hoy en el centro de Manhattan al arrollar una camioneta a varias personas en un incidente del que no se tienen muchos detalles, informaron medios locales.



Las autoridades sólo han confirmado que se ha detenido una persona que presuntamente está vinculada con los hechos.



De acuerdo con la cadena NBC, en el incidente han muerto seis personas y otras quince han sido heridas.







The vehicle struck multiple people on the path. There are several fatalities and numerous people injured.