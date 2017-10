Al menos ocho muertos tras un atentado en Manhattan

Las autoridades de Nueva York calificaron hoy como un "cobarde acto de terrorismo" el atropello múltiple que se registró hoy en el centro de Nueva York y que causó ocho muertos y un número no determinado de heridos.



Los hechos se registraron en el sureste de la isla de Manhattan, cuando un desconocido arrolló con su vehículo a varias personas que se encontraban en el lugar, algunas de ellas en un carril para bicicletas cerca de la orilla del río Hudson.



El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que, según datos provisionales, el conductor del vehículo arrolló a varias personas y salió de él después portando algo que puede ser una imitación de un arma de fuego.



El sospechoso recibió disparos de los agentes policiales y quedó detenido, según la fuente oficial.





The suspect is in custody. This is preliminary, more information to follow.