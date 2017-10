Trump tacha de "enfermo y perturbado" al atacante

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó hoy de "enfermo y perturbado" al autor del atropello múltiple que hoy dejó al menos ocho muertos y más de una docena de heridos en el centro de Manhattan, y afirmó que ese tipo de ataques no deben ocurrir en Estados Unidos.



"En NYC (New York City), parece que ha habido otro ataque de una persona muy enferma y perturbada. Las agencias de seguridad están siguiendo esto de cerca. ¡NO EN ESTADOS UNIDOS!", dijo Trump en un tuit.





In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!