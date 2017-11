La policía de Londres no tiene evidencias de que haya habido ningún tiroteo

La policía informó de que no ha localizado a ningún sospechoso ni restos de disparos en la estación del metro de Londres de Oxford Circus, que agentes armados evacuaron hoy tras recibir varias alertas de un tiroteo.



"No hemos localizado ninguna traza de sospechosos, pruebas de que se hayan disparado tiros, ni heridos. Todavía hay agentes en la escena", informó la policía metropolitana de Londres.



Testigos relataron a los medios cómo hubo una estampida y escenas de pánico tras un incidente en esa céntrica estación de metro del que no se conocen más detalles.



Scotland Yard afirmó que continúa registrando la zona y pide a los ciudadanos que eviten el lugar y se mantengan en el interior de edificios si se encuentran en las cercanías.









Despliegue de las fuerzas de seguridad en Londres. Vídeo: ATLAS

Momentos de tensión en las calles de Londres.

We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them