"Cerraron la mezquita y empezaron a disparar"

Hasta 30 milicianos perpetraron el atentado de ayer en la mezquita de Al Rawdah en lo que se trata del mayor ataque de la historia reciente de Egipto, que ha costado las vidas de 305 personas, y que podría estar relacionado con Estado Islámico dado que varios testigos han asegurado que los asesinos llegaron al lugar enarbolando la bandera negra de la organización terrorista.



Así lo ha hecho saber la Fiscalía egipcia en un informe que describe cómo los asaltantes, algunos de los cuales iban con uniforme militar y más caras, rodearon la mezquita y comenzaron a abrir fuego contra sus ocupantes.



"Eran entre 25 y 30 milicianos, llevaban la bandera de Estado Islámico y se apostaron enfrente de la puerta de la mezquita y de sus 12 ventanas antes de abrir fuego con armas automáticas", según la nota de la Fiscalía, tras tomar declaraciones a testigos y supervivientes



"Cerraron la puerta de la mezquita y empezaron a disparar con armas pesadas", cuenta a Efe Abu Saqr, coordinador general de la Unión de las Tribus del Sinaí.



Abu Saqr contó a Efe que la mezquita, ubicada en la población de Bear al Abd, es el principal templo sufí en esa zona, situada a 50 kilómetros al oeste de Al Arish, capital de la provincia del Norte del Sinaí.





Masacre del Estado Islámico en una mezquita del Sinaí en Egipto. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Three days of mourning have been declared in Egypt after an attack at a mosque killed more than 230 people, get the latest on Reuters TV: https://t.co/eo6ykfTJZT pic.twitter.com/XyssPLex3F