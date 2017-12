Un muerto y decenas de heridos en una explosión en una central de gas en Austria

Al menos una persona ha muerto y 60 han resultado heridas en una explosión en una estación de gas del consorcio petrolero austríaco OMV en la localidad de Weiden an der March, en el este de Austria, según fuentes policiales.



La televisión pública ORF afirma que, "de acuerdo a la información disponible en estos momentos, no hay nadie en estado crítico".





