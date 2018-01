Tres heridos, uno grave, en un incendio en la Torre Trump de Nueva York

Un incendio en el techo de la Trump Tower, la lujosa torre de la Quinta Avenida de Nueva York donde el presidente estadounidense Donald Trump tiene su casa, dejó un herido grave, informaron el lunes los bomberos.



El presidente y su esposa no estaban en su residencia particular en el momento del incendio, sino en la Casa Blanca.



El fuego comenzó en el sistema de ventilación y calefacción del edificio poco antes de las 07h00 local (12h00 GMT) y fue controlado cerca de una hora y media después por 84 bomberos enviados al lugar, dijo a la AFP un portavoz de los bomberos, Ken Reilly.



Dos personas fueron atendidas en el lugar, y un tercero fue hospitalizado en estado de gravedad "potencialmente con riesgo de vida", precisó.





