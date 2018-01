Varios suicidas se inmolan frente a la sede de 'Save the Children' en Afganistán

Al menos once personas han resultado heridas en el ataque perpetrado a primera hora de este miércoles contra la sede de la organización no gubernamental ´Save the Children´ en la localidad afgana de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar (este), según fuentes oficiales.

Fuentes citadas por la cadena de televisión local Tolo TV han indicado que tras el atentado suicida un grupo de hombres armados han irrumpido en el edificio. En la zona se encuentra también la Dirección de Asuntos de la Mujer.

El portavoz del gobierno provincial, Ataulá Joghyani, ha asegurado que las fuerzas de seguridad se están enfrentando a los atacantes en el lugar.

La Misión de Naciones Unidas en Afganistán, la UNAMA, ha advertido de que el ataque perpetrado este miércoles contra la sede de Save the Children en la ciudad de Jalalabad, que ha dejado más de una decena de heridos, podría constituir un crimen de guerra.

Un niños corre con dos niños en las inmediaciones de la sede / AFP

"Los ataques dirigidos contra civiles o contra organizaciones de ayuda son claras violaciones del Derecho Internacional Humanitario y podrían constituir crímenes de guerra", ha recordado la UNAMA en su cuenta oficial de Twitter.

Los talibán han negado cualquier implicación en este ataque y por el momento ningún otro grupo armado se ha pronunciado. Estado Islámico cuenta con una importante presencia en Nangarhar, donde las fuerzas de seguridad han aumentado sus operaciones junto a las tropas internacionales para hacer frente al grupo yihadista