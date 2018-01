Oprah Winfrey descarta ser candidata presidencial en 2020

La empresaria y presentadora Oprah Winfrey ha descartado que tenga previsto aspirar a las primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020. "No es para mí", ha zanjado, después de que su aplaudido discurso en los Globos de Oro diese pie a todo tipo de especulaciones.

El alegato feminista que proclamó al recibir este mes un premio por su carrera llegó acompañado de una información en la cadena de televisión CNN que citaba a fuentes del entorno de Winfrey y advertía de sus supuestas aspiraciones presidenciales.

Incluso el actual presidente, Donald Trump, llegó a pronunciarse sobre el tema y a ironizar sobre una supuesta victoria asegurada. Un sondeo publicado esta semana por CNN apuntó, sin embargo, a un potencial triunfo de Winfrey, que figuraba con una intención de voto del 51 por ciento, nueve puntos por encima de Trump.

La presentadora ha hablado por primera vez en una entrevista para la revista 'In Style' y ha zanjado los rumores: "No es algo que me interese. No va en mi ADN". "Me encontré con alguien el otro día que me dijo que me ayudaría con mi campaña. No es para mí", ha sentenciado, a pesar de que ha reconocido que ya ha visto tazas con el lema 'Oprah 2020'.