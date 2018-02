Rescatados los 955 mineros atrapados en Sudáfrica

La totalidad de los 955 mineros que estaban atrapados bajo tierra en Sudáfrica desde la noche del miércoles debido a un corte de electricidad fueron rescatados a la superficie en la madrugada del viernes, anunció el propietario de la mina Sibanye Gold.

"Todo el mundo salió" de la mina, declaró a la AFP James Wellsted, un portavoz de Sibanye Gold. El incidente no dejó ninguna víctima. Solamente "algunos casos de deshidratación y de presión arterial elevada, pero nada grave", dijo el representante de la empresa.

El corte de energía debido a una tormenta en la noche del miércoles detuvo los ascensores e impidió que subiera prácticamente todo el equipo del turno de la noche, que opera en la mina Beatrix, cerca de la ciudad de Wilkom (centro), según la empresa.

Después de horas de trabajo, los rescatistas pudieron restablecer la corriente eléctrica y poner en funcionamiento los ascensores, que subieron a la superficie a los primeros mineros al amanecer.

"Vivieron una experiencia traumática", reconoció el portavoz de la mina. Los generadores de la mina que debían de activarse en caso de corte eléctrico no funcionaban, reconoció Wellsted.

Una decena de familias, mantenidas a una cierta distancia por los agentes de seguridad de la mina, esperaron toda la noche poder reunirse con sus seres queridos.

"No tengo noticias desde las 21H00 de ayer en la noche", dijo a la AFP la mujer de un minero que pidió no ser identificada. "Normalmente me llama a las 05H00 pero esa mañana su jefe me llamó para decirme que la mina estaba privada de corriente", agregó la mujer.



La tormenta



La tormenta que afectó el miércoles en la noche la mina, ubicada a unos 290 km al sudoeste de Johannesburgo, dañó el cableado de alimentación eléctrica de la mina.

"Anoche hubo una tormenta en la provincia de Free State (centro) que provocó un corte de luz en la mina", declaró Wellsted durante la jornada.

La Asociación del Sindicato de Mineros denunció "la falta de planes de rescate en la mina en términos de fuentes alternativas de electricidad" y habló de un "incidente muy grave, teniendo en cuenta el elevado número de mineros bloqueados".

De su lado, la principal central sindical del país, la Cosatu, pidió de inmediato "una investigación sobre este accidente" y exigió que la compañía sea responsabilizada por negligencia en este hecho.

Los accidentes mineros son frecuentes en Sudáfrica, que posee las minas más profundas en el mundo. En 2015 murieron en las minas 77 personas, según la Cámara Sudafricana de Minas.

En agosto del año pasado, murieron cinco trabajadores en una mina de oro cerca de Johannesburgo, sepultados por un derrumbe.

Durante décadas, la minería, particularmente de oro, ha sido el único motor de crecimiento de la economía sudafricana. Sin embargo su producción ha caído recientemente debido al agotamiento de sus reservas.