Dos muertos tras chocar dos trenes en Carolina del Sur

Al menos dos personas han muerto y más de 50 han resultado heridas en un choque de un tren de pasajeros y otro de mercancías en Cayce, en Carolina del Sur, según ha informado el Departamento del Sheriff del condado de Lexington.



El tren de pasajeros cubría una ruta entre Miami y Nueva York con 8 tripulantes y 139 pasajeros. Todos ellos han sido ya evacuados. "Entre los 70 heridos hay evidentemente diferencias. Tenemos de todo desde rasguños y golpes a roturas de huesos más graves", ha explicado un portavoz del condado de Lexington, Harrison Cahill, según recoge la televisión local WIS TV, filial de la NBC.







#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi