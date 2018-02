El abogado de Donald Trump confirma que pagó 130.000 dólares a una estrella porno

El abogado personal del presidente Donald Trump dijo el martes que pagó 130.000 dólares de su propio dinero a una estrella porno que dijo que había tenido un affair con Trump.

El abogado, Michael Cohen, afirmó en un comunicado enviado al cotidiano The New York Times que no le fue reembolsado el pago a la actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford pero es conocida en la industria pornográfica como Stormy Daniels.

Cohen insistió en que el arreglo fue legal y declinó dar detalles, tales como porqué realizó el pago, señala el Times. "Ni la Organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con Clifford, ni nadie me reembolsó el pago, ya sea directa o indirectamente", dijo Cohen, según el NYT.

El abogado Michael Cohen. AFP

"El pago a Clifford fue legal y no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie", agrega el documento.

Reportes de medios estadounidenses señalaron que el pago había sido realizado un mes antes de la elección de noviembre de 2016 para mantener la relación oculta. Trump era un ciudadano privado en 2006 cuando supuestamente se produjo el encuentro sexual con Clifford.

Entonces Trump estaba casado con su esposa Melania, quien había dado a luz a su hijo, menos de cuatro meses antes. El pago fue reportado primero por The Wall Street Journal el mes pasado.

A través de sus abogados, Trump y Clifford, de 38 años, han negado que jamás haya habido algo entre ellos. Pero la revista In Touch publicó el mes pasado una entrevista realizada en 2011 a Daniels en la que se explaya en detalles sobre la relación entre ambos y la describe como sexo "genérico de manual".