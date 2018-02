El viudo de Jo Cox, la diputada británica asesinada, acusado de acoso sexual

Brendan Cox, el viudo de la diputada británica Jo Cox, asesinada en 2016 por un individuo afín al grupo neo-nazi Alianza Nacional, ha dimitido de dos fundaciones que presidía en nombre de la fallecida ante varias acusaciones por acoso sexual que ha recibido, según ha confirmado la familia a Sky News.



El dominical del diario 'Daily Mail' informó a última hora de ayer que un año antes del fallecimiento de su esposa, Cox presuntamente acosó sexualmente a una compañera cooperante de la ONG Save the Children en un bar de Londres.



Cox, de 39 años, ha reconocido en su cuenta verificada de Twitter que "cometió errores" antes de abandonar la organización benéfica, aunque afirmó que sus acciones "nunca fueron maliciosas, pero sí quizás inapropiadas".





Last week I decided to step down from my public roles to face up to mistakes I made several years ago while at Save the Children. I apologise to people I offended or upset at the time. My actions were never malicious but they were at times inappropriate.