Corea del Norte, dispuesta a renunciar al arma atómica si se garantiza su régimen

El dirigente norcoreano, Kim Jong-un, ha hecho gestos conciliadores en las últimas horas tanto hacia su vecino Corea del Sur, con cuyo presidente se reunirá a finales de abril, como hacia Estados Unidos, con el que se ha mostrado dispuesto a dialogar incluso sobre su controvertido programa nuclear.



Después de que el nivel de tensión entre Pyongyang y Washington alcanzara sus cotas más altas a finales de 2017 e hiciera temer por una confrontación directa, los ánimos se han enfriado, en buena medida gracias al acercamiento protagonizado entre las dos Coreas motivado por los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, en los que participó una delegación norcoreana.



Este lunes, una delegación surcoreana se reunió en Pyongyang con Kim Jong-un. Durante su visita al país vecino, la delegación enviada por el presidente surcoreano, Moon Jae In, ha acordado con el régimen norcoreano la celebración de una cumbre bilateral entre ambos mandatarios para finales de abril.



El encuentro será el tercero entre los líderes de los dos países desde la primera cumbre intercoreana mantenida en el año 2000 por Kim Jong Il, padre del actual mandatario, y el entonces presidente surcoreano, Kim Dae Jung. El último encuentro bilateral tuvo lugar en 2007.



Según ha indicado este martes el principal asesor de seguridad de Moon, Chung Eui Yong, quien formó parte de la delegación surcoreana a Pyongyang, el encuentro tendrá lugar en la Casa de la Paz, una instalación surcoreana en el Área de Seguridad Conjunta de Panmunjeom, dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ), al sur de la frontera intercoreana. De producirse el encuentro, sería la primera vez que líder norcoreano pisa suelo surcoreano desde el fin de la guerra entre los dos países en 1953.



Antes de que esto ocurra, Seúl y Pyongyang "han acordado establecer una línea directa entre sus líderes para permitir consultas cercanas y una reducción de la tensión militar, al tiempo que también acordaron sostener la primera conversación telefónica antes de la tercera cumbre", según ha explicado Chung.



Por el momento, el régimen norcoreano no se ha pronunciado sobre la futura cumbre. La agencia estatal de noticias, KCNA, ha informado de la cena ofrecida por Kim a la delegación surcoreana el lunes en la que estuvieron presentes entre otros, su mujer y su hermana, Jong Ui Yong, quien encabezó recientemente la delegación norcoreana a los Juegos Olímpicos de Invierno. "La cena transcurrió en una atmósfera cálida", ha puntualizado el medio estatal.



