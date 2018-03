La UE rebaja las pretensiones post-Brexit del Reino Unido

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha avisado este miércoles de que solo cabe negociar con Reino Unido un mero acuerdo de libre comercio tras el Brexit teniendo en cuenta las líneas rojas de Reino Unido de salirse del mercado interior, la unión aduanera y no estar sujeto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) y ha avisado de que el bloque preservará la integridad de su mercado interior y no habrá acceso "exclusivo" en función de sectores.



"Reino Unido abandonará el mercado interior, la unión aduanera y la jurisdicción del TUE. Por tanto, el único modelo posible que queda es un acuerdo de libre comercio. Esto no puede sorprender a nadie", ha explicado Tusk, en rueda de prensa en Luxemburgo para presentar su propuesta de directrices para negociar la futura relación con Reino Unido, que ha confiado en que aprueben los líderes europeos en su cumbre del 22 y 23 de marzo.



Tusk ha dejado claro a Londres en todo caso de que "no hay posibilidad de tener ningún tipo de forma exclusiva de mercado interior para algunos sectores de la economía" y ha insistido en "el equilibrio entre derechos y obligaciones". "La UE no puede aceptar acordar los derechos de Noruega con las obligaciones de Canadá", ha avisado, insistiendo en el interés europeo de preservar la integridad del mercado interior.





EU27 wants UK as close friend & partner and will enter talks on future with open, positive mind. But given UK red lines only an FTA is possible. It will be the first FTA in history to loosen, not strengthen economic ties. Drifting apart is essence of #Brexit.