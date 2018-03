"Loco", "viejo enfermo"... Los insultos entre Trump y Kim

El anuncio de que Donald Trump aceptó reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un sorprendió a Estados Unidos después de un año de agresiva retórica entre los dos gobiernos.



El encuentro -considerado como un "milagro" por el presidente surcoreano, Moon Jae-in- posiblemente tenga lugar a fines de mayo, y tiene como objetivo discutir la seguridad y la desnuclearización de la península coreana.



El año pasado, Trump dijo que sería "un honor" reunirse con Kim Jong Un, a quien sin embargo había descrito como un "loco con armas nucleares" capaz de provocar el "fuego y la ira" de Estados Unidos. El líder norcoreano, en tanto, lo llamó "viejo enfermo mental".





A continuación, algunas frases clave de la escalada verbal entre ambos mandatarios.En su discurso de Año Nuevo de 2017, Kim Jong Un advirtió que tenía el "botón nuclear" en su despacho, dando pie a que la retórica rozara el ridículo cuando Trump le respondió a través de su medio favorito, Twitter:"El líder norcoreano Kim Jong Un dijo que 'el Botón Nuclear está siempre en su escritorio'. Alguien de ese debilitado y famélico régimen puede por favor informarle que yo también tengo un Botón Nuclear, que es mayor y más poderoso que el suyo y que mi Botón funciona", tuiteó Trump.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!