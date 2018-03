Dimite el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski tras año y medio en el cargo

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha presentado su dimisión este miércoles en un discurso a la nación, un día antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra, la segunda en pocos meses, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.



La constructora brasileña reveló en sede parlamentaria que dio 4,8 millones de dólares a consultoras relacionadas con Kuczynski. Una de ellas, Westfield Capital, recibió más de 780.000 dólares entre 2004 y 2007, incluyendo 60.000 en los años en los que Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro del Gobierno del presidente Alejandro Toledo.



Estas acusaciones llevaron a la oposición a impulsar una moción de censura el pasado 22 de diciembre a la que Kuczynski sobrevivió, a pesar de que en un principio no contaba con los apoyos necesarios. El escándalo ha aumentado desde entonces y este jueves debía enfrentarse a otra que, de acuerdo con la prensa peruana, no iba a superar. Hace un par de días, el presidente peruano escribía una frase de resistencia y compromiso con su cargo en Twitter:









No me rindo y sigo firme con mi pueblo. Mi labor no ha terminado. Ustedes me eligieron y seguiremos trabajando juntos como aquí en Punchana (Iquitos), para llevar más agua a todo el país. pic.twitter.com/Ker6JjeXZS