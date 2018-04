La autora del tiroteo contra YouTube acusaba a la empresa de censurar sus vídeos

La Policía estadounidense ha identificado a la autora del tiroteo que dejó a cuatro personas heridas el martes en la sede de Youtube en San Bruno, en el estado estadounidense de California, como Nasim Najafi Aghdam, una bloguera vegana que acusó a la compañía de censurar sus vídeos.



Los agentes han confirmado que Nasim Najafi Aghdam, una mujer de 39 años de San Diego, fue quien perpetró el ataque del martes en la sede de Youtube, donde trabajan 2.000 personas. Aghdam hirió a cuatro personas, tres de ella de bala: dos mujeres --una 32 años y otra de 27-- y un hombre de 36 años, que se encuentra en estado crítico, tal y como han explicado fuentes médicas citadas por el diario local 'Los Angeles Times'. El tiroteo terminó cuando Aghdam se suicidó.



"El departamento de Policía de San Bruno está investigando el motivo del tiroteo. Hasta el momento, no hay indicios de que la autora conociese a las víctimas o que tuviese como objetivo matar a ciertas personas en concreto", ha informado la Policía en un comunicado.



Was just briefed on the shooting at YouTube's HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.