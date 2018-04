Trump acusa a Putin y a Irán de apoyar al "animal" Asad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y a Irán del presunto ataque químico ocurrido este sábado en la ciudad siria de Duma, por apoyar al Gobierno de Bachar Al Asad.



"Muchos muertos, incluidas mujeres y niños, en un ataque QUÍMICO sin sentido en Siria. El área de atrocidades está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, por lo que es completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Al Asad", dijo hoy el mandatario en su cuenta de Twitter.





Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018

Trump indicó además que estas acciones supondrán, y pidió que se abra la zona atacada "de inmediato" para que puedan asistir médicos y verificadores. "Otro desastre humanitario sin ninguna razón en absoluto", insistió.En otro tuit posterior, el multimillonario arremetió contra su predecesor, Barack Obama, y aseguró que si él no hubiera "cruzado su prometida línea roja en la arena",, añadió Trump sobre la decisión de la Administración Obama de no responder por la fuerza en Siria pese a haber advertido que lo haría en caso de uso de armas químicas.La pasada noche, la portavoz del Departamento de Estado,, llamó a Rusia a detener su apoyo al gobierno sirio y le pidió que colabore con la comunidad internacional para buscar una salida al conflicto."La protección del régimen de Asad por parte de Rusia y su incapacidad para detener el uso de armas químicas en Siria cuestiona su compromiso de resolver la crisis global y las mayores prioridades de no proliferación", afirmó la portavoz."Rusia, con, en última instancia es responsable de estos brutales ataques, dirigidos contra innumerables civiles y la asfixia de las comunidades más vulnerables de Siria con armas químicas", agregó.El Gobierno estadounidense está monitoreando de cerca las informaciones sobre el presunto ataque a un hospital en Duma, donde,, reconoció que puede haber "un número potencialmente alto de víctimas"."Si se confirman, estos informes espeluznantes esto exige una respuesta inmediata de la comunidad internacional", aseveró la portavoz.Nauert insistió en que el historial de Asad con el uso de armas químicas contra su propio pueblo "no está en disputa" y recordó que hace un año las fuerzas del Gobiernocontra que mató a aproximadamente 100 sirios.En aquella ocasión, el Gobierno de Donald Trump respondió bombardeando la base aérea siria desde donde se había orquestado el ataque.La Defensa Civil Siria, también conocida como los, y la ONG Sociedad Médica Siria Americana han denunciado que las fuerzas leales al presidente realizaron ayer un ataque químico en Duma que causó la muerte de al menos 42 civiles y afectó a otros 500.Tanto las autoridades sirias como Rusia han negado de manera rotunda el uso de armas químicas en los bombardeos de Duma y ninguna otra fuente independiente la ha confirmado.Duma es la última ciudad de Guta Oriental que, después de que las autoridades hayan logrado retomar el resto de la región, en algunos casos por medio de las armas y en otros en virtud de acuerdos firmados con los grupos rebeldes, que en la práctica equivalen a una rendición.