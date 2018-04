El exdirector del FBI compara a Trump con un jefe mafioso

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy el exdirector del FBI James Comey como "un probado soplón y mentiroso", y señaló que debería ser "procesado" por la justicia, un día después de que éste comparase al mandatario con un jefe de la "mafia".



Algunos medios estadounidenses adelantaron ayer jueves extractos del libro de memorias de Comey, titulado "A higher loyalty" ("Una lealtad superior"), un guiño evidente a la "lealtad" que el exdirector del FBI asegura que Trump le exigió antes de despedirle hace casi un año después de que él eludiera responderle.



En "A higher loyalty", Comey también relata una obsesión del presidente con un polémico informe no verificado de un espía británico, en el que se recogía que en 2013 Trump contrató a varias prostitutas rusas en Moscú para protagonizar una escena extraña.



Según ese documento, Trump ordenó a las prostitutas que orinaran en el colchón de la misma suite presidencial del Hotel Ritz Carlton en la que se habían hospedado el entonces presidente, Barack Obama, y la primera dama, Michelle, durante una visita a Moscú.





James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....