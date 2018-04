Muere Barbara Bush, ex primera dama de EEUU

La antigua primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, mujer del expresidente estadounidense George H.W. Bush, ha fallecido este martes a los 92 años, dos días después de abandonar su tratamiento y entrar en cuidados terminales, según ha informado un portavoz de la familia.



"Una ex primera dama de Estados Unidos y defensora implacable de la alfabetización familiar, Barbara Pierce Bush, ha fallecido el martes 17 de abril de 2018 a los 92 años de edad", ha señalado el portavoz familiar, Jim McGrath, según ha recogido la cadena ABC News.



McGrath, informó este domingo sobre la decisión de Bush de dejar de someterse a tratamiento médico y entrar en cuidados terminales.



"No sorprende a nadie que Barbara Bush se haya mostrado como una roca ante el declive de su salud, sin preocuparse por ella misma, gracias a su fe, sino por los demás", hizo saber McGrath en un comunicado.



La ex primera dama estadounidense fue ingresada en enero en el Hospital Metodista de Houston junto a su marido tras sufrir "fatiga y tos". Durante los últimos meses, la salud de Bush --la primera dama más admirada por los estadounidenses durante el último cuarto de siglo-- se deterioró significativamente.



El hijo de Bush, el expresidente George W. Bush, ha asegurado que es "un hombre afortunado" por haber tenido a Barbara Bush como madre. "Nuestra familia la echará mucho de menos y le agradecemos a todos sus oraciones y buenos deseos", ha aseverado en un comunicado.





Barbara Bush was a remarkable woman. She had grit & grace, brains & beauty. She was fierce & feisty in support of her family & friends, her country & her causes. She showed us what an honest, vibrant, full life looks like. Hillary and I mourn her passing and bless her memory.