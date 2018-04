La violencia en Nicaragua se cobra ya al menos 27 muertos

Al menos veintisiete personas han muerto, entre ellos un policía y un periodista, en las protestas contra la reforma de la seguridad social que comenzaron el miércoles pasado en Nicaragua, informaron organizaciones de derechos humanos.



Estas cifras elevan los últimos datos del Gobierno correspondientes al viernes, que fijaron en al menos diez los fallecidos, pero las protestas se han recrudecido desde entonces y continúan los enfrentamientos y los actos vandálicos, incluidos los saqueos.



El periodista nicaragüense Ángel Ganoa murió anoche de un disparo en la ciudad de Bluefields, en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), mientras transmitía en directo las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, confirmó el informativo El Meridiano, para el que trabajaba la víctima.





Muere un periodista de un disparo en las protestas de Nicaragua. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: AFP

Concentración de estudiantes

Por su lado, la Policía Nacional indicó que una de sus agentesen un centro asistencial tras recibir al filo de la medianoche un disparo en la cabeza en Managua.Soldados del Ejército de Nicaragua, donde el ambiente sigue siendo de tensión, están desplegados en varias ciudades por segundo día consecutiva,, que se recrudecen jornada a jornada.Este domingo, quinto día de protestas, tambiénen Managua y otras ciudades del interior del país.En imágenes divulgadas por medios y redes sociales se ve a personas cargando objetos producto de saqueos en tiendas y supermercados de Managua."Grupos de vándalos de la derecha están saqueando esta madrugada las sucursales de los supermercados Palí en Linda Vista y en el sector de Santa Ana y el Arbolito", denuncia el portal gubernamental El 19 Digital, que divulga fotografías y en las que no hay presencia policial.Entre tanto, organizaciones contrarias a las reformas a la seguridad social denunciaron que son grupos afines al Gobierno los que están saqueando los centros comerciales y buscan confundir a la población en un intento de deslegitimar su lucha.Por otra parte, los estudiantes convocaron este domingo a una nueva concentración en la Universidad Politécnica (Upoli), en Managua, que ha sido uno de los centros de referencia de las protestas contra el Gobierno.El presidente Ortega culpó el sábado, que no especificó, de ser los causantes de las revueltas.Durante una comparecencia en cadena obligada de radio y televisión, Ortega, quien estuvo acompañado por los responsables de las jefaturas militar y policial, en ningún momento se refirió al número de muertos y heridos durante los enfrentamientos.Elaseguró este domingo que está "preocupado" por la situación en Nicaragua y, tras el rezo del Regina Coeli ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, pidió el "fin de la violencia" en el país centroamericano.Las protestas en Nicaragua se mantienen, pese a que Ortega anunció el sábado su disposición al diálogo con la empresa privada para buscar una alternativa a la reforma a la seguridad social, que desencadenó las protestas más fuertes vividas en los últimos once años de Gobierno sandinista.El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) condicionó el diálogo con el Gobierno a que, una posición que también asumió la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).