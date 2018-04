Al menos ocho heridos al embestir una furgoneta a varias personas en Toronto

Una camioneta embistió este lunes a una decena de peatones en el centro de Toronto y al menos de "ocho a diez" personas resultaron heridas, según anunció la policía de la capital económica de Canadá.







White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl