Macron: "Francia, Alemania y Reino Unido lamentan la retirada"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy en un mensaje publicado en Twitter que su país, Alemania y Reino Unido lamentan la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien acaba de confirmar que abandona el acuerdo nuclear multilateral con Irán alcanzado en 2015.



"Francia, Alemania y el Reino Unido lamentan la decisión estadounidense de abandonar el acuerdo nuclear iraní. El sistema internacional de lucha contra la proliferación de armas nuclear está en juego", dijo Macron.





La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l'accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj „ Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de mayo de 2018

La UE está "determinada a preservar" el acuerdo

El jefe de Estado francés, que había intentado persuadir a Trump de que no abandonase el acuerdo durante su visita a Estados Unidos de finales de abril, había hablado por teléfono media hora antes del anuncio del dirigente estadounidense con la canciller alemana,y con la primera ministra británica,"Trabajaremos colectivamente para lograr un acuerdo más ambicioso, que cubra la actividad nuclear después de 2025, los misiles balísticos y la estabilidad de Oriente Medio, sobre todo en Siria , el Yemen e Irak", agregó el presidente francés.Con su decisión, Trump rompe el acuerdo que había rubricado en 2015 la anterior Administración estadounidense deEl pacto, firmado entre Irán y el Grupo 5+1 -EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania-, limita el programa atómico de Irán a cambio delpero no incluye ninguna referencia a las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica.La jefa de la diplomacia europea,, lamentó este martes la decisión de Estados Unidos, expresando la determinación del bloque eny su preocupación por el restablecimiento de sanciones.El acuerdo nuclear con Irán, cerrado en 2015, "cumple su objetivo de garantizar que Irán no desarrolla armas nucleares. La UE está determinada a preservarlo", dijo Mogherini en una comparecencia ante la prensa en Roma, urgiendo al resto de la comunidad a seguir implementándolo.