Una asesora de Trump se burla de la salud de McCain

La asesora de la Casa Blanca Kelly Sadler se ha burlado este jueves de la salud del senador republicano John McCain, que ha sido diagnosticado con cáncer cerebral, y ha indicado que su oposición al nombramiento de la candidata del presidente, Donald Trump, para dirigir la CIA "no importa" porque "se va a morir igual".



Los comentarios de Sadler han tenido lugar durante una reunión a la que han asistido decenas de miembros del personal de la Casa Blanca, según ha recogido el diario local 'The Hill'. La mujer de McCain, Cindy McCain, ha respondido en su cuenta de Twitter a las palabras de la asesora: "Déjame recordarte que mi marido tiene familia, 7 hijos y 5 nietos".





@kellysadler45 May I remind you my husband has a family, 7 children and 5 grandchildren. — Cindy McCain (@cindymccain) 10 de mayo de 2018

El senador, de 81 años, anunció este jueves que no votaría a favor de la confirmación de Gina Haspel, la candidata de Trump para dirigir la CIA, e instó al resto de la Cámara Alta a sumarse a él en respuesta al controvertido programa de interrogatorios que Haspel había puesto en la agencia.McCain ha expresado en reiteradas ocasiones su, al que ha acusado en varias ocasiones de no estar a la altura de los valores estadounidenses. El senador fue diagnosticado con un agresivo cáncer cerebral el año pasado y estuvo recibiendo tratamiento en su vivienda del estado de Arizona durante unos meses en los que no pudo presentarse en el Senado."Respetamos el servicio del senador McCain a nuestra nación y tanto él como su familiaen este momento tan difícil", ha indicado la Casa Blanca en un comunicado que ha sido recogido por el diario local 'The Washington Post'.El miércoles McCain publicó un documento en el que instaba a sus compañeros a votar contra la confirmación de Haspel, que no habría respondido satisfactoriamente a las preguntas de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre un programa de interrogatorios de la CIA para presuntos terroristas tras los atentados del 11S.