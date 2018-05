Pyongyang ya ha empezado a desmantelar su centro nuclear

Corea del Norte ya ha empezado a desmantelar su centro de pruebas nucleares, el cual se comprometió a clausurar tras la cumbre intercoreana del pasado 27 de abril, según muestran fotos publicadas y analizadas hoy por la web especializada 38North.



Las fotos tomadas el 7 de mayo constituyen "la primera prueba indiscutible" de que el desmantelamiento del centro de pruebas nucleares de Punggye-ri (noreste del país) está "muy avanzado", según explican analistas del citado portal.



Varios "edificios clave" a nivel operativo han sido "derruidos desde el anterior análisis" realizado con fotos del recinto tomadas por satélite el 20 de abril, según lo que publica la web.



Algunos de los raíles y carros mineros empleados para excavar los túneles del complejo han comenzado a ser desmantelados también, al igual que algunas pequeñas construcciones secundarias.





