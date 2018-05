El candidato a primer ministro de Italia engrosó su currículum con títulos falsos

Las dudas sobre el currículum académico del profesor de Derecho Giuseppe Conte podrían hacer que el presidente del país, Sergio Mattarella, acabe descartándolo como candidato a primer ministro, tras haber sido propuesto el lunes por la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas y después de que el diario 'The New York Times' pusiera en entredicho su etapa en una universidad estadounidense.

Según los diarios 'Il Corriere della Sera' y 'La Repubblica', Mattarella estaría pensando en aplazar la toma de una decisión sobre la candidatura de Conte e incluso podría estudiar otro nombre como candidato a primer ministro.

Las dos cabeceras han apuntado que el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi di Maio, se sitúa como el candidato con más opciones para ser propuesto por Mattarella para el cargo de presidente del Consejo de Ministros si finalmente no apoya a Conte.

El diario 'The New York Times' ha informado de que el currículum presentado por Conte en el Parlamento incluye un periodo de "perfeccionamiento y actualización" en la Universidad de Nueva York y que, al ser consultado al respecto, el centro universitario ha dicho que no tiene constancia de que así sea.

"Una persona con ese nombre no aparece en ninguno de los registros ni como estudiante ni como miembro de la facultad", ha afirmado una portavoz de la universidad consultada por el corresponsal en Italia del diario norteamericano.

Los dos diarios italianos han señalado que los tiempos para tomar una decisión sobre el candidato a liderar el nuevo gobierno podrían prolongarse y Di Maio se situaría en este contexto como el favorito para convertirse en el inquilino del Palacio Chigi.

El Movimiento Cinco Estrellas, el partido que ha propuesto a Conte con el respaldo de la Liga, ha defendido este martes su candidatura y su currículum y ha asegurado que está siendo atacado por quienes temen la llegada de un gobierno del cambio.

"Hoy si se abren los periódicos no se habla del contrato del Gobierno y del verdadero currículum vitae de Giuseppe Conte sino de una payasada creada por los medios", ha afirmado el partido de Di Maio, en un comunicado.

"En su currículum, Conte ha escrito con claridad que en la Universidad de Nueva York ha perfeccionado y actualizado sus estudios", ha asegurado. El Movimiento Cinco Estrellas ha criticado a la "prensa internacional y a la italiana" por estar intentando presentar como un "impostor" a Conte. "Los impostores son ellos", ha añadido, dirigiéndose a los medios.

Además de las dudas sobre el currículum de Conte, según 'Il Corriere', también se estaría valorando la necesidad de nombrar un primer ministro "político" y no técnico toda vez que el gobierno tendrá un claro perfil político con un reparto de carteras pactado por la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas. El rotativo ha señalado que Mattarella estaría esperando a que se aclaren las dudas sobre el currículo académico de Conte.