Al menos 15 heridos tras explotar una bomba en un restaurante indio de Toronto

Dos desconocidos hicieron estallar una bomba dentro de restaurante indio a las afueras de Toronto (Canadá), lo que provocó heridas a 15 personas, 3 de las cuales de gravedad, informaron este viernes las autoridades.



El restaurante en el que explotó la bomba en la noche del jueves, está ubicado en la ciudad de Mississauga, en la región de Peel (Ontario).



La Policía Regional de Peel informó de que los dos sujetos entraron en el restaurante sobre las 22.30 horas local (02.30 del viernes GMT) y "detonaron un artefacto explosivo improvisado" antes de darse a la fuga.



Una imagen de las cámaras de seguridad distribuida por la Policía a través de Twitter muestra a los dos sujetos ingresando en el restaurante encapuchados y con todas las partes del cuerpo tapadas.







2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6