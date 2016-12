Yo sí lo habría firmado

Y ¿quién no? Esta semana empezaron las vacaciones navideñas para todos los equipos de la liga, y las chicas del Levante UD lo hacemos terceras, empatadas a puntos con las segundas, el FC Barcelona, equipo que posiblemente nos doble el presupuesto. De momento, el equipo catalán sería aquel que se quedaría a las puertas del titulo liguero, pero contaría con el privilegio de poder disputar la Champions League.

Cuando un equipo empieza una temporada lo hace fijándose unos objetivos que cumplir. Para tener unas referencias, esta suele partirse en dos, el antes y el después del parón navideño. Sin dudarlo, y del mismo modo que se gestó el fichaje de Zinedine Zidane por el Real Madrid plasmando su firma en una servilleta que Florentino Pérez le puso delante, si Quico Catalán, nuestro presidente, hubiese hecho lo mismo en julio, preguntándonos si firmábamos comernos los turrones en esta situación, ni me lo hubiera pensado dos veces. ¡Por supuesto que sí, presi! ¿Cómo no iba a firmar encontrarnos a estas alturas, a sólo una jornada de completar la primera vuelta, habiendo perdido únicamente un partido?

Todo hay que decir que esto no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo bien hecho durante mucho tiempo, en el que sólo dispones de 90 minutos un domingo para evaluarlo y transformarlo en éxito. Los resultados son el reflejo de la gran piña que formamos y la constancia y seriedad con que nos tomamos cada entrenamiento.

Desde luego que la liga es muy larga y no está todo dicho, pero somos el Levante y hasta el final seguiremos peleando por dejar a Atlético de Madrid y al FC Barcelona por detrás. La Liga Iberdrola vuelve el día 8 de enero, y ahí tendremos la primera oportunidad: nos desplazaremos a Can Barça para enfrentarnos a las culés.

El colofón a este primer tramo excelente lo tuvimos el pasado viernes en la tradicional comida de Navidad a la que acudieron prácticamente todos los trabajadores del club, el Consejo de Administración, la primera plantilla, el equipo filial y nosotras, junto con los respectivos cuerpos técnicos. No voy a desvelar ningún secreto pero esta es una época para soñar, para ilusionarnos y como dice el último lema del club, para «abrazarse al ascenso». Yo ya he hecho mi lista a los Reyes Magos y, como dicen aquello de que cuando pides un deseo si lo cuentas no se cumple, mientras ellos se encargan de hacer su trabajo, nosotras haremos el nuestro.